Марочко сообщил о попавшей в огневой мешок под Волчанском группировке ВСУ
Российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что в населенном пункте Волчанск инициатива полностью на стороне ВС России.
«Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», – сказал он ТАСС.
Марочко добавил, что оставшиеся под Волчанском подразделения ВСУ при свой бедственной ситуации продолжают оказывать сопротивление.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов в Харьковской области.
Кроме того, боец группировки войск «Север» с позывным Закат сообщил, что российские военные заблокировали бронетехнику ВСУ под Волчанском.