Марочко сообщил о попавшей в огневой мешок под Волчанском группировке ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Он отметил, что в населенном пункте Волчанск инициатива полностью на стороне ВС России.

«Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», – сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что оставшиеся под Волчанском подразделения ВСУ при свой бедственной ситуации продолжают оказывать сопротивление.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов в Харьковской области.

Кроме того, боец группировки войск «Север» с позывным Закат сообщил, что российские военные заблокировали бронетехнику ВСУ под Волчанском.



