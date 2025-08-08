Российские военные заблокировали бронетехнику ВСУ под Волчанском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские подразделения контролируют пути движения украинской бронетехники в районе Волчанска и не позволяют противнику приближаться к линии фронта, передает РИА «Новости».

«Маршрут следования штурмовиков ВСУ занимает не один день. Мы не даем им вздохнуть, не позволяем подходить близко, уничтожаем технику еще на дальних подступах», – заявил он агентству.

Командир отметил, что подобная тактика позволяет системно выявлять и ликвидировать украинскую технику с помощью артиллерии и разведывательных беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о выгодных позициях российских войск в Волчанске Харьковской области.