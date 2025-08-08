Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.
Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.
На появившихся в сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.
Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.
В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.
Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.