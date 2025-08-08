Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи

Tекст: Валерия Городецкая

Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

На появившихся в сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.