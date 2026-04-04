ВСУ перебросили саперов к российской границе для минирования
Украинские инженерные подразделения стянули к российской границе для дистанционного минирования приграничных районов с использованием беспилотников и подготовки атак на гражданскую инфраструктуру, сообщили российские силовики.
По данным российских силовиков, инженерные подразделения ВСУ были переброшены из западных регионов в Харьковскую и Черниговскую области для проведения дистанционного минирования приграничных районов с помощью БПЛА, передает РИА «Новости». Об этом заявили представители российских силовых структур и добавили, что основной целью таких действий является проведение атак на объекты гражданской инфраструктуры России.
В силовых структурах отметили, что подразделения ВСУ выявляются и поражаются бойцами группировки «Север».
«Северяне своевременно вскрывают и уничтожают националистов, о чем говорят многочисленные некрологи в социальных сетях», – подчеркнули в ведомстве.
Также отмечается, что подразделения «Севера» ежедневно продвигаются вперед, вытесняя украинские войска от государственной границы и обеспечивая безопасность мирных жителей приграничных районов. Бойцы продолжают создавать зону безопасности на территориях Харьковской и Сумской областей.
Командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон рассказывал о повторном дистанционном минировании украинскими военными одних и тех же улиц и населенных пунктов в приграничных районах Курской области с использованием дронов.
Украинские войска проводили дистанционное минирование государственной границы России в районе Казачьей Лопани противотанковыми и противопехотными минами.
Инженерно-разведывательный дозор группы «Север» ранее уничтожил минные сбросы ВСУ на одном из логистических путей на Харьковском направлении.