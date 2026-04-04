ЛДПР запустила проект «Выездная приемная Слуцкого» в России

Tекст: Вера Басилая

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о запуске федерального проекта «Выездная приемная Слуцкого» во время встречи с жителями поселка Брусчатый в Красногорске. По словам лидера партии, проект охватит регионы, малые города, сельскую местность и отдаленные территории России, говорится в сообщении партии.

«Проект будет масштабным, и мы реально будем знать каждую проблему каждой семьи и будем работать над ее реальным решением в кратчайшие сроки. Это стиль ЛДПР – быть с людьми, решать их проблемы», – сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что инициативу отличает масштабность и нацеленность на практическое решение частных и массовых вопросов – от проблем ЖКХ, транспортной доступности до индивидуальных жизненных ситуаций, связанных с несправедливостью на местах. Он отметил, что всем обратившимся будет предоставляться квалифицированная юридическая поддержка и сопровождение в решении сложных вопросов.

В рамках первой встречи более 100 жителей обратились в выездную приемную, акцентируя внимание на проблеме аварийного жилья в поселке Брусчатый. Дома, построенные более 70 лет назад, признаны непригодными для проживания, их износ превышает 50%. Леонид Слуцкий заявил, что данные здания необходимо немедленно расселить и снести, а вопрос о предоставлении нового жилья будет поднят на уровне правительства Московской области.

Также лидер ЛДПР встретился с многодетной матерью, которая не может получить соответствующий статус из-за возраста старшего ребенка. Слуцкий отметил, что партия намерена добиваться изменений в законодательстве, чтобы статус многодетной семьи определялся по младшему ребенку, а не по старшему. Все поднятые вопросы, включая благоустройство и тарифы ЖКХ, взяты на партийный контроль и будут обсуждаться с региональными и местными властями.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!