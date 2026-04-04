NYT: Плененный пилот F-15 может стать для Ирана рычагом давления на США

Как пишет The New York Times, поисковая операция в районе падения самолета продолжается второй день: одного члена экипажа уже эвакуировали, судьба второго по-прежнему неизвестна, и его одновременно пытаются обнаружить и американские, и иранские военные.

NYT проводит прямую параллель с иранским кризисом с заложниками 1979–1981 годов, когда в захваченном посольстве США в Тегеране десятки американских дипломатов провели в неволе 444 дня, а попытка их силового освобождения завершилась провалом и стала одним из самых болезненных эпизодов новейшей истории Соединенных Штатов. Именно тогда, пишет газета, была заложена долговременная основа взаимной враждебности между Вашингтоном и Тегераном, которая сохраняется почти полвека.

Издание напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп много лет резко критиковал действия Джимми Картера во время того кризиса, называя его политику «жалкой», но теперь рискует столкнуться с очень похожим испытанием уже лично. Опрошенный NYT эксперт по Ирану из Немецкого института международных отношений Хамидреза Азизи считает, что в случае захвата пилота у Тегерана есть два главных сценария: сохранить факт его удержания в тайне и попытаться добиться закрытой сделки с США или же публично продемонстрировать пленного, используя ситуацию для унижения Америки и демонстрации «победы» внутри страны. По мнению Азизи, второй, показательный, вариант сейчас выглядит более вероятным.

В любом случае, подчеркивает NYT, даже если пропавшего военного удастся благополучно эвакуировать, инцидент с F-15 уже показал, насколько рискованны операции над территорией противника, который, несмотря на удары по его ПВО, все еще способен сбивать американские самолеты и превращать их экипажи в инструмент политического торга.



Ранее в США онлайн-тотализатор Polymarket раскритиковали за ставки на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15.