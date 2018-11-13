Москва удивилась «селективным» претензиям ЕС к России по Азовскому морю

Логика «селективных» претензий Европейского союза по Азовскому морю является абсолютно непонятной, Брюссель критикует Москву, однако не обращает внимания на провокационные шаги Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам, политике и безопасности госпожи Могерини по азовскому сюжету. Нам абсолютно не понятна логика селективного выдвижения еэсовскими партнерами претензий к законным действиям России в Азовском море, при том, что провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя», – приводит ее слова РИА «Новости».

В частности, обратила внимание Захарова, ЕС так и не сформулировал позицию в отношении силового захвата, произведенного Украиной 25 марта в Азовском море, российского рыболовецкого сейнера «Норд». Официальный представитель МИД задалась вопросом о том, в какой степени «забота ЕС о правах человека перевешивает конъюнктурные интересы».

По ее словам, прикрываясь ситуацией вокруг Азовского моря, власти Украины целенаправленно нагнетают напряженность во всем регионе.

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В России заметили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.

В среду Москва призвала Киев воздержаться от авантюр, направленных на одностороннее установление госграницы в Азовском море.