Россия призвала Украину отказаться от авантюр в Азовском море

Москва призывает Киев воздержаться от авантюр, направленных на одностороннее установление госграницы в Азовском море, заявили в МИД России.

«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», – говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что ответственность за возможное обострение в Азовском море лежит на Украине и государствах, которые поддерживают ее провокации.

Также МИД выразил сожаление, что Евросоюз поддерживает Украину в ее дестабилизирующих действиях.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», – говорится в заявлении. Ведомство подчеркивает, что мероприятия, которые проводит Россия в этой акватории, соответствуют международному праву и направлены на обеспечение национальной безопасности и «соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России».

«Осуществляемые береговой охраной пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 года вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе», – заявили в МИД.

Подчеркивается, что в Азовском море инспектируются и суда под российским флагом. Большинство проверок – 93% – проводится в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу. Осмотры не превышают трех часов. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко – и только при наличии веских оснований.

Также МИД заявил, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а силы, дислоцированные там, используются для охраны Крымского моста.

«Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря», – подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров назвал законной проверку украинских судов в Азовском море, отметив, что это вписывается в договор Москвы и Киева 2003 года.

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В России заметили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.