Лавров назвал законной проверку украинских судов в Азовском море

Проверка украинских судов в Азовском море российской стороной вписывается в договор Москвы и Киева 2003 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«По Азовскому морю в ситуации, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления, под чем-то подписываться, надо почитать договор России и Украины от 2003 года, из которого кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, эти действующие договора определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств.

Также Лавров указал, что Брюссель не выражал озабоченность, когда украинская сторона противоправно задерживала российские рыболовецкие суда только из-за их захода в крымские порты.

«Это абсолютное пренебрежение международными правовыми нормами, включая нормы международного морского права», – указал Лавров.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море. Однако в России заметили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.