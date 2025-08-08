Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», – заявил он, порекомендовав журналистам спросить у президента США Дональда Трампа, что такое «глубинное государство».

Председатель кабмина Грузии назвал случившееся в августе 2008 года «трагедией» и сказал, что «Саакашвили должен ответить за начало войны».

Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2008 году в резолюции ПАСЕ сказано об ответственности Грузии за начало широкомасштабных боевых действий, и этот документ подписан представителями прежних властей страны.

Премьер-министр назвал при этом грузинских солдат «героями» и обвинил Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».

Со своей стороны, МИД Грузии в пятницу заявил, что «Грузия проводит политику мирного урегулирования грузино-российского конфликта для обеспечения деоккупации страны и ее мирного объединения».

Грузинское внешнеполитическое ведомство назвало действия России в августе 2008 года «полномасштабной военной агрессией, которая повлекла оккупацию двух регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии».