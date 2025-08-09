Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?7 комментариев
Mirror анонсировала обращение Карла III к нации в годовщину победы над Японией
Букингемский дворец анонсировал обращение к нации британского короля Карла III на следующей неделе в честь 80-й годовщины Дня победы над Японией.
«Британский король Карл III повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань уважения тысячам британских солдат, погибших за свободу 15 августа 1945 года», – сообщила Mirror.
По данным газета, король выступит с аудиообращением, которое будет опубликовано Букингемским дворцом утром в день празднования годовщины, в следующую пятницу.
Источники сообщают, что король сам написал речь, стараясь подчеркнуть «долг и самопожертвование величайшего поколения».
Три месяца назад Карл III возглавил торжества по случаю Дня победы, когда 80 лет назад, в 1945 году, Великобритания и ее союзники праздновали победу над нацистской тиранией после шестилетней войны, которая поставила Европу на грань уничтожения.
15 августа 1945 года король Георг VI обратился к нации, возвестив о начале новой эры для страны и Европы.
«Япония капитулировала, поэтому давайте вместе возблагодарим Всемогущего Бога за то, что война закончилась во всем мире и что в каждой стране люди теперь могут развернуть промышленность, развить мастерство и науку для устранения ее последствий и построения процветания и счастья», – приводит газета часть из речи британского монарха.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.