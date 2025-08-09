Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве
Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества, сказано в материалах дела.
«Обвиняется в том, что он [Гендин Геннадий Васильевич] совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», – приводит ТАСС данные из документа.
Уточняется, что обвинение Гендину предъявлено в окончательной редакции по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Вину он не признает.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московский райсуд Нижнего Новгорода постановил взять под стражу зампреда городского совета Оренбурга Артема Сафиуллина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.До этого экс-министра строительства Забайкальского края Дмитрия Ватагина
арестовали по делу о мошенничестве при строительстве школ в ДНР.