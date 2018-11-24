Россияне сказали, сколько им нужно денег для счастья

Жителям Владивостока требуется 208 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми – в этом городе у людей самые высокие материальные запросы; самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, следует из исследования аналитиков сервиса SuperJob.

В исследовании, проводимом с 7 по 23 ноября, приняли участие 1 тыс. респондентов старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из других городов России с населением больше 500 тыс. человек – всего 37 населенных пунктов, передает РИА «Новости».

Участникам опроса задавали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».

Выяснилось, что жителям Приморья «для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц», что составляет больше 18,5 МРОТ для края.

Москва на втором месте рейтинга – жителям столицы для счастья нужно 207 тыс. рублей, что составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.

Жители Ростова-на-Дону будут счастливы, получая около 203 тыс. рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.

Санкт-Петербург в середине рейтинга: там запросы составляют 160 тыс. рублей в месяц или 9,4 МРОТ, что «является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга».

Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, в Новокузнецке – он составляет девять МРОТ Кемеровской области, или 136 тыс. рублей в месяц.

Самые скромные финансовые запросы у жителей Набережных Челнов и Оренбурга – там люди будут счастливы, «имея на руках по 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно».

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