Россияне назвали главное условие достижения социальной справедливости

Большинство граждан России считают, что социальную справедливость в стране помогут укрепить борьба с коррупцией, принцип «закон един для всех» и внимание к простым людям, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 14% респондентов считают, что для того чтобы наше общество стало более социально справедливым, в первую очередь государству следует бороться с коррупцией. Еще одной мерой для укрепления соцсправедливости 11% назвали принцип «закон един для всех» и внимание к простым людям. Также 9% опрошенных полагают, что нужно повысить зарплаты и пенсии, передает РИА «Новости».

Среди опрошенных россиян 54% считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. Еще 16% уверены, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных.

Кроме того, 29% опрошенных считают, что политика российских властей способствует укреплению социальной справедливости, а вот 32% россиян считают, что власти скорее препятствуют ей. Еще 30% опрошенных утверждают, что власти никак не влияют на справедливость общества.

Опрос проводился 5 ноября по заказу Центра социального проектирования «Платформа». В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.