Главного тренера ФК «Енисей» поймали пьяным за рулем

В ночь с субботы на воскресенье в Красноярске задержали 46-летнего мужчину, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. По информации местных СМИ, водителем машины оказался главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев.

Инцидент произошел в минувшие выходные, однако известно о нем стало только сейчас. Вечером субботы Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей заведения, после чего сел в автомобиль и уехал. Человек, с которым он поспорил, сообщил в полицию о пьяном водителе за рулем, пишет NGS24.RU.

Сотрудники полиции остановили авто и предложили водителю пройти медосвидетельствование, от которого он отказался. Сообщается, что Аленичев угрожал сотрудникам ГИБДД.

Факт задержания пьяного водителя в ночь на воскресенье в ГИБДД подтвердили, но от других комментариев отказались.

Ранее в Сети появилось видео конфликта пьяного футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева с сотрудниками Госавтоинспекции.