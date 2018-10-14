Конфликт пьяного футболиста с полицией в Самаре попал на видео

В сети появилось видео конфликта футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева с сотрудниками Госавтоинспекции.

На кадрах видео Тигиев совершает телефонный звонок из машины ДПС, пока на него составляют протокол. Футболист также нецензурно выражается в адрес полицейских, а в конце ролика обещает разбить телефон оператору и нападает на него.

Видео размещено в Telegram-канале Mash, однако его нельзя публиковать в соответствии с законом о СМИ.

Тигиев выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды из «Спартака».

В воскресенье полицейские задержали в Самаре молодого человека, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения; им оказался футболист самарских «Крыльев Советов» Георгий Тигиев. Ранее сообщалось о задержании в Самаре пьяным за рулем другого футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.