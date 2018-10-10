Известного российского футболиста задержали пьяным за рулем

Сотрудники УГИБДД по Самарской области задержали в воскресенье ночью в областном центре молодого человека, находившегося в нетрезвом виде за рулем, сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по региону; мужчиной оказался футболист местных «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.

Мужчину задержали около 5.00 – о том, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель сотрудникам ГИБДД сообщили активисты «Ночного патруля». За рулем был мужчина 1991 года рождения. «Медицинская экспертиза показала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

В его отношении составлен административный протокол.

Активисты «Ночного патруля» сообщили, что за рулем каршерингового автомобиля находился игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров.

Напомним, на этой неделе в СИЗО оказались по статье о хулиганстве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, также арестовано счета и имущество Дениса Глушакова.