Имущество и счета игрока «Спартака» арестовали после секс-скандала

Банковские счета и имущество полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи были арестованы в рамках бракоразводного процесса, сообщила пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Людмила Коснырева.

Иск Дарьи Глушаковой был принят к производству, потому на их с мужем совместное имущество были наложены обеспечительные меры, сообщает АГН «Москва».

Арест имущества не позволит его регистрировать, передавать права собственности на недвижимость и автомобили, а также регистрировать сделки по совместно нажитому имуществу.

Супруга футболиста подала на развод после секс-скандала в бане, участником которого стал спортсмен. Ролик опубликован РЕН ТВ.

По словам самой Дарьи, на видео находятся именно супруги Глушаковы; женщина обвиняет мужа в измене.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.