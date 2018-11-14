Саммит Россия – АСЕАН стартовал в Сингапуре

В Сингапуре начался саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Главы делегаций государств-участников встречи приняли участие в церемонии фотографирования, а после началось пленарное заседание саммита, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин выступит на заседании.

В объединение входят 10 государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Ранее Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча заявил, что российские туристы поддержали экономику этой страны на сумму более 2 млрд долларов в 2017 году.

Он отметил также, что отношения России и Таиланда развиваются весьма позитивно и поток туристов в королевство это подтверждает.

В свою очередь тайский премьер сообщил, что товарооборот между двумя странами в минувшем году увеличился примерно на 50%. Кроме того, «на 26% (увеличилось) количество российских туристов, посетивших Таиланд».

Политик указал и на позитивные отношения между Таиландом и Россией в сфере безопасности.

Ранее Владимир Путин во время визита в Сингапур описал отношения с этой страной местной пословицей.