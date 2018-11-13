Путин описал отношения с Сингапуром местной пословицей

Во время визита в Сингапур президент России Владимир Путин назвал эту страну перспективным партнером, процитировав местную пословицу о дружбе.

Путин выступил на государственном приеме в его честь от имени президента Республики Сингапур Халимы Якоб. Президент России напомнил, что в 2018 году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений с Сингапуром, и за этот период, по его словам, «взаимодействие поступательно развивалось, наполнялось новым содержанием», передает ТАСС.

«Сингапур – это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул президент России.

Он оценил переговоры с президентом Сингапура как «продуктивные, всесторонние и интересные». По его словам, двусторонние отношения обсудили в «дружественной и открытой атмосфере».

«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: «Среди друзей и вода – мед». Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития», – отметил российский лидер.

Он добавил, что отношения двух стран «основываются на взаимном уважении и доверии». Церемонию закладки первого камня в фундамент Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре он назвал жестом, который послужит «хорошей основой для развития двусторонних отношений, особенно на уровне людей, которые будут приезжать в Сингапур, будут знакомиться с этой страной, будут иметь возможность посетить русскую православную церковь».

На приеме у президента страны Путин поднял бокал шампанского и предложил тост «за благополучие и процветание Сингапура, за дружбу России и Сингапура» и за здоровье «госпожи президента» Халимы Якоб, передает РИА «Новости».

После своей речи российский лидер взял бокал с шампанским и подошел к своей сингапурской коллеге, которая держала в руках стакан с соком.

Во вторник Путин прибыл в Сингапуре, где он пробудет три дня. В Сингапуре проходит саммит АСЕАН.