Путин прибыл в Сингапур

Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Сингапур, где пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На вторник у президента России запланирована встреча с руководством Сингапура, в рамках которой будут подписаны межведомственные документы и коммерческие контракты, передает РИА «Новости».

Также запланировано участие российского президента в саммите АСЕАН и ряд двусторонних встреч, в частности с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.