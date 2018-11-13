Адвокат Рыболовлева рассказал о давлении на суд в Монако

Некоторые факторы свидетельствуют о давлении на кассационный суд Монако в связи с рассмотрением дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, заявил его адвокат Том Жаккарди.

«Существуют совпадающие факторы или даже спешка в связи с одним-двумя месяцами на слушание в Кассационном суде. Я не могу отделаться от мысли, что в определенной форме оказывается давление на суд, который еще должен вынести решение о том, законно ли использовать СМС, отправленные с телефона адвоката моему клиенту», – цитирует ТАСС интервью Жаккарди газете Monaco-Matin.

Он отметил, что в последний год было много следственных действий, и вполне можно было подождать еще один месяц.

Адвокат объяснил, почему Рыболовлев не стал отвечать на все 600 вопросов следователя на допросе.

«Мы согласовали эту позицию больше года назад, в то время как суд так и не вынес решение по поводу обоснованности [использования в качестве доказательства] мобильного телефона Татьяны Бершеды. Мы даже взяли на себя труд в письменном виде изложить судье свою позицию», – сказал он.

Жаккарди считает, что можно было все уладить за «две минуты» и не обязательно было задавать все 600 вопросов.

Он подчеркнул, что отъезд Рыболовлева из Монако не говорит о его намерении избежать правосудия. Адвокат встречается с россиянином не только в Монако, но и в Швейцарии, Париже или Лондоне, так как у миллиардера «много деловых обязательств» в разных странах.

«У нас есть судебный контроль, в рамках которого единственное обязательство для обвиняемых – не общаться между собой, исключение сделано для Дмитрия Рыболовлева и Татьяны Бершеды, поскольку она является его адвокатом», – уточнил он.

Напомним, на прошлой неделе в Монако Рыболовлева задержали. Вместе с миллиардером была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» княжества. В среду стало известно, что бизнесмену предъявили обвинение в коррупции.

Защита считает, что задержание связано с некими данными, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.