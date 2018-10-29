В Монако задержан российский миллиардер Рыболовлев

По запросу прокуратуры Монако задержали российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

В отношении предпринимателя ведется расследование. Его обвиняют в коррупции и торговле влиянием, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники французской газеты Le Monde.

Рыболовлева задержали во вторник утром в Монако и провели обыск у него дома. Бизнесмен сейчас находится под стражей.

Рыболовлев находится на 18 месте в списке самых богатых людей России и на 6 месте в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes. Большую часть своего состояния он сделал на продаже в 2010 году компании «Уралкалий». Нынешнее состояние оценивается в 6 тыс. 800 млн долларов.

Бизнесмен женился в 1987 году, супруги воспитывали двух дочерей. После развода в 2014 году супруга Рыболовлева Елена отсудила у него свыше 3 млрд евро.