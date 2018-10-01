Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве в истории

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев подал в суд Нью-Йорка на Sotheby's, обвинив аукционный дом в содействии швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье при продаже миллиардеру произведений живописи по завышенной цене.

Рыболовлев потребовал от Sotheby's возместить ему материальный ущерб в размере 380 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Истец сообщил, что за 10 лет приобрел у Бувье 38 произведений искусства на 2 млрд долларов. Он считает, что переплатил более 1 млрд долларов, и потребовал от арт-дилера вернуть ему эти деньги.

Рыболовлев обвиняет Sotheby's в том, что аукционный дом принимал участие в продаже трети упомянутых произведений швейцарцу и знал, что тот собирается перепродать купленное по необоснованно высокой стоимости.

Исковое заявление поступило в федеральный суд района Манхэттен. В обвинении в адрес торгового дома говорится, что он подозревается в «оказании конкретной помощи в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории».

Bloomberg отмечает, что среди прочих произведений искусства речь идет о полотне Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Рыболовлев приобрел ее у Бувье за 128 млн долларов. В ноябре прошлого года россиянин выставил картину на аукционе Christie's в Нью-Йорке и продал ее за рекордные 450,3 млн долларов, то есть примерно в три с половиной раза дороже цены, за которую Рыболовлев приобрел ее у швейцарца.

Дмитрий Рыболовлев в 1990-2000 годах являлся фактическим владельцем «Уралкалия», с 2010 года – контролирующий акционер Банка Кипра. С 1995 года Рыболовлев жил большую часть времени в Швейцарии, а в 2011 году эмигрировал в Монако, вложив в одноименный футбольный клуб 200 млн долларов. После отъезда из России его крупнейшие инвестиции были сделаны в живопись.

По версии журнала Forbes, занимает 18-е место в списке богатейших людей России по состоянию на 2018 год. По оценке журнала, его состояние составляет 6 млрд 800 млн долларов.