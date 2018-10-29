Рыболовлеву предъявили обвинение

Юстиция Монако предъявила российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции, следует из данных, полученных из юридических кругов княжества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В то же время местные СМИ сообщают, что Рыболовлев освобожден, но находится под судебным контролем.

Ранее ФК «Монако», владельцем которого является Рыболовлев, отверг все обвинения против своего владельца.

До сих пор точно неизвестно, с чем связаны обвинения в отношении задержанного во вторник миллиардера. Предполагается, что это могли быть махинации при трансфере Килиана Мбаппе в ПСЖ, также говорилось о подозрениях в коррупции и торговле влиянием. Защита считает, что задержание связано с некими данными, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.