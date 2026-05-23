Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Сергей Рожков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Рожков умер на 84-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте футбольного клуба «Спартак». Отмечается, что бывший полузащитник и тренер красно-белых ушел из жизни после продолжительной болезни.

За московский «Спартак» Рожков выступал в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах. Он провел за команду 161 матч и забил 8 мячей. В составе клуба Рожков стал чемпионом СССР 1969 года и дважды выигрывал Кубок страны – в 1963 и 1965 годах.

Также хавбек играл за алма-атинский «Кайрат» и рязанский «Спартак», провел один товарищеский матч за сборную СССР в 1964 году. После завершения карьеры Рожков работал тренером в юношеских командах и в московском «Спартаке» в 1984 году.

В 1989–1990 годах он возглавлял тунисский клуб «ЖСК Керуан». В матче первого тура чемпионата 1995 года Рожков руководил тюменским «Динамо-Газовиком», затем вошел в тренерский штаб команды, а в 2002 году трудился тренером в «Мострансгазе». Позже он также занимался подготовкой команд по мини-футболу.

Ранее в возрасте 99 лет умер лучший бомбардир в истории «Спартака», олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян. До этого после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Торпедо», бывший игрок сборной страны Виктор Шустиков.