Причиной задержания Рыболовлева оказался телефон его адвоката

Задержание российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако связано с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката, говорится в заявлении защитников бизнесмена.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», – передает РИА «Новости» текст заявления адвокатов миллиардера.

В документе сказано, что факты, в связи с которыми произошло задержание, «связаны с использованием мобильного телефона его адвоката». В настоящее время это оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

Защитники Рыболовлева добавили, что «г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного».

Напомним, в октябре Рыболовлев подал в нью-йоркский суд на аукционный дом Sotheby's, обвинив их в крупнейшем в истории арт-мошенничестве через содействие арт-дилеру Иву Бувье, который продавал ему произведения живописи по завышенной цене. Россиянин сообщал, что за 10 лет приобрел у Бувье 38 произведений искусства на 2 млрд долларов, и утверждал, что переплатил более 1 млрд долларов.

Во вторник Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием. В доме миллиардера продолжаются обыски.