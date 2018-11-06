Источник рассказал про обыск в доме российского миллиардера Рыболовлева

В доме российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, задержанного в Монако по запросу местной прокуратуры, продолжаются обыски, сообщил источник в судебной системе княжества.

«В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что официальных заявлений о реальной причине задержания миллиардера пока не было.

Источник добавил, что, предположительно, Рыболовлева задержали только на 24 часа. «Ясность будет, когда состоится заседание суда», – сказал он, уточнив, что пока неизвестно, кто защищает интересы миллиардера. По его словам, дело ведет судья Эдуар Левро.

Ранее во вторник стало известно, что Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

Рыболовлев находится на 18-м месте в списке самых богатых людей России и на шестом месте в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.