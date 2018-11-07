Футбольный клуб «Монако» озвучил позицию по аресту Рыболовлева

Принадлежащий российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву футбольный клуб «Монако» в официальном пресс-релизе решительно отверг все обвинения против своего владельца.

«ФК «Монако» самым решительным образом опровергает лживые обвинения в адрес президента клуба Дмитрия Рыболовлева со стороны сайта «Медиапарт». Рыболовлев не брал ни единого евро из кассы клуба в связи с трансфером Килиана Мбаппе», – передает ТАСС заявление футбольного клуба.

Напомним, Рыболовлева был задержан во вторник по запросу прокуратуры Монако. В его отношении ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием. В доме миллиардера провели обыски.

Защита Рыболовлева связала задержание с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Также СМИ сообщали, что в вину ему вменяются махинации в свою пользу при трансфере Килиана Мбаппе из «Монако» в ПСЖ за 180 млн евро.