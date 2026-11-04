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ПСЖ с Сафоновым установил рекорд Лиги чемпионов
ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов в матче с участием Сафонова
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе разгромил испанский «Вильярреал» со счетом 6:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов, установив рекорд турнира по скорости забитых мячей.
Встреча прошла в Вильярреале. ПСЖ забил четыре мяча за 16 минут и две секунды после начала матча, превзойдя достижение мадридского «Реала» 2011 года.
В составе победителей дубль оформил Фабиан Руис, также голы забили Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Давид Боли. Матвей Сафонов впервые в сезоне Лиги чемпионов провел матч без пропущенных мячей, сделав два сейва, передает РИА «Новости».
Перед игрой была проведена минута молчания в память о 30-летнем нападающем «Тенерифе» Хесусе де Мигеле, который скончался после столкновения с вратарем в матче второго дивизиона чемпионата Испании.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице с 12 очками после четырех побед. В следующем туре парижане встретятся с «Ромой», а «Вильярреал» сыграет со «Славией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Испании отменили все футбольные турниры до 6 ноября из-за смерти Хесуса де Мигеля. В октябре ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов. В сентябре «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге ESPN.