Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали «всю бывшую верхушку судебного аппарата»

Одновременно с владельцем футбольного клуба «Монако» миллиардером Дмитрием Рыболовлевым в Монако была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» княжества, пишет газета Monaco-Matin.

«Согласно нашей информации, операция имеет большие масштабы. Задержаны бывшие представители судебного аппарата княжества, вплоть до самых высокопоставленных», – отмечает издание.

Все задержанные находятся под стражей в Монако и Ницце. Они были допрошены утром в среду, передает РИА «Новости».

Сам Рыболовлев находится под стражей в помещении судебной полиции княжества. «Он провел ночь под стражей в офисе судебной полиции Монако. Речь может идти о новом слушании в рамках дела в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье», – отмечает издание, передает ТАСС.

Во вторник Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием. В доме миллиардера продолжаются обыски.

Защита Рыболовлева призвала соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.