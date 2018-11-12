Путин призвал контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты

Ситуация с ценами на нефтепродукты в России должна быть рыночной, но эту сферу надо регулировать, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Открывая совещание, глава государства попросил профильного вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты. Тот в свою очередь отметил, что ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабилизирована.

«Если коротко – ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта», – сказал Козак.

На прошлой неделе глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша прокомментировал сообщения СМИ о введенных нефтекомпаниями скрытых наценках на бензин.