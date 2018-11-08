В Российском топливном союзе предупредили о росте цен

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша прокомментировал сообщения СМИ о введенных нефтекомпаниями скрытых наценках на бензин.

«Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех. И у нефтяников, и у независимых. Вот, пытаются каким-то образом скомпенсировать», – сообщил эксперт телеканалу «360».

По его словам, те предприятия, которые раньше получали скидку на топливо при оптовых закупках, теперь получили надбавку до 5%. По его словам, это и есть скрытый рост цен, который приведет к увеличению себестоимости работы автоперевозчиков и росту цен на все товары.

Ранее сообщалось, что крупные нефтяные компании нашли способ скрыто повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо – с июня они активно сокращают или отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь же клиентам обещают введение наценок – «сервисных сборов» – за пользование этими картами, сообщил источник в отрасли.