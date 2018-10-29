Нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин

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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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Почему сотрудники Пентагона учат русский язык в Латвии

Так американских военных учат русскому языкуФото: dliflc.edu
Американские военные признались, где именно с недавних пор изучают русский язык методом «ускоренного адаптивного погружения». Как это, на первый взгляд, ни удивительно – в Латвии. Почему же не на Украине, где эти курсы базировались до последнего времени? А дело в том, что украинское обучение ставило американских военных в прямо-таки анекдотические ситуации. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
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Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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          Нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин

             8 ноября 2018, 09:19
          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Крупные нефтяные компании нашли способ скрыто повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо – с июня они активно сокращают или отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь же клиентам обещают введение наценок – «сервисных сборов» – за пользование этими картами, сообщил источник в отрасли.

          По словам источника, нефтекомпании ухудшают ценовые условия для корпоративных клиентов. Первой их компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам «Газпром нефть», передает «Коммерсант».

          Из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам следует, что «Газпром-нефть» как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам в связи с нестабильной ситуацией на рынке.

          Чертков указывает, что бизнес теперь будет платить за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин – на 1%.

          Источник, близкий к «Газпром-нефти», назвал эту наценку «сервисным сбором за топливную карту».

          Отмечается, что ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены; розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.

          Однако в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили, что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей.

          Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что по итогам совещания в правительстве от 31 августа были даны поручения по контролю за ситуацией с ценами на топливо в регионах, в том числе по обоснованности цен и по обращениям, связанным с реализацией нефтепродуктов для госнужд и юрлицам «по ценам выше указанных на стелах».

          В крупных нефтекомпания официально не прокомментировали ситуацию.

          Источник в «Газпромнефть-Корпоративные продажи» сообщил, что компания «осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений».

          Он добавил, что «текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона».

          При этом еще один источник заявил, что Роснефть уже отменила скидки. По другим данным, ЛУКОЙЛ пока не планирует убирать скидки, но подтверждает, что условия по картам стали хуже.

          Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов рассказал, что клиенты «Газпром нефти» получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря. Он отметил, что «на рынке уже давно ходили слухи о внедрении наценки на стелы АЗС».

          «Нефтекомпании объясняли это необходимостью оплаты процессинговых услуг. Стоимость «поддержания и дальнейшего развития информсервисов» «Газпромнефть-Корпоративные продажи» оценивает в 3,5% к цене дизтоплива, но цена за наличный расчет на АЗС остается той же. А Роснефть снизила скидки на дизтопливо еще в октябре», – добавил он.

          По словам топ-менеджера, в данный момент поддержание и развитие информсервисов происходит за счет текущих цен АЗС.

          При этом «подавляющее большинство операторов отказывают корпоративным клиентам в скидках», сказал замдиректора операционного управления по спецтранспорту AsstrA Олег Гребенько, отметив, что это «общеотраслевая тенденция».

          Ситуация уже создает сложности для грузоперевозчиков и ритейлеров.

          Источник в крупной компании продуктового ритейла заявил, что условия по картам начали ухудшаться еще с весны: так, кроме уменьшения скидок появились затраты на сервис, введены проценты за отсрочку платежа.

          Сокращение или отмену скидок подтвердил советник по развитию ГК «Деловые линии» Андрей Воленко. По его словам, «расходы на ГСМ – одна из ключевых статей в себестоимости перевозки».

          В связи с этим «у транспортных компаний встает вопрос либо ухода с рынка из-за низкой маржинальности, либо повышения тарифов».

          Эдуард Миронов подтвердил, что рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на стоимости продуктов.

          Ранее сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке топлива.

          На минувшей неделе крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством.

          В начале ноября вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ снизили оптовые цены на бензины и дизтопливо.


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