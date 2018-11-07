Медведев подписал постановление для стабилизации рынка топлива

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждено соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке топлива и поручено Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе его выполнение.

«Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с Антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», – сказал Медведев, передает ТАСС.

На прошлой неделе крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством. По состоянию на 1 ноября вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ снизили оптовые цены на бензины и дизтопливо.