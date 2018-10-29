Стало известно, что происходило до изнасилования дознавательницы в Уфе

В день изнасилования дознавателя в Уфе полицейские отмечали повышение теперь уже бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

«Его позвали работать в администрацию главы республики, в межведомственный Совет общественной безопасности», – рассказал источник портала Ufa1.

Эту новость Матвеев решил отметить с сослуживцами.

Ранее появлялись другие подробности о том, что происходило в день изнасилования.

Напомним, Матвееву и двум его коллегам предъявили обвинение по делу об изнасиловании 23-летнего дознавателя. Все они находятся под стражей, апелляция на арест была отклонена судом.

Судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные для изнасилования повреждения.