Судмедэксперты нашли характерные травмы на теле изнасилованной дознавательницы

Судмедэксперты обнаружили на теле изнасилованной дознавательницы из Уфы характерные повреждения, сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.

«Проведенной судебно-медицинской экспертизой в отношении потерпевшей установлено, что на ее (потерпевшей – прим. ВЗГЛЯД) теле имеются телесные повреждения, характерные для совершенных преступлений», – сообщается на сайте ведомства.

Также по данному делу назначены и проводятся несколько других экспертных исследований. Они направлены на обнаружение и фиксацию биологических следов, получение сведений с технических устройств.

Напомним, начальника одного из районов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летнего дознавателя. Главу отдела уволили из органов правопорядка.