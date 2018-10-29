Суд в Уфе оставил под арестом двоих подозреваемых в изнасиловании полицейских

Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляции на арест бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука и экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя.

«Мера пресечения без изменения – заключение под стражу», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Третьим подозреваемым является 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Апелляция на его арест будет рассмотрена в течение дня.

Напомним, теперь уже бывшего начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летнего дознавателя – дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии.