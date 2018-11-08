Подозреваемым в изнасиловании экс-полицейским предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании их 23-летней коллеги-дознавателя, сообщает пресс-служба СУ СК Республики Башкортостан.

«В настоящее время всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений», – сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Ранее судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные для изнасилования повреждения.

На данный момент по этому делу проводятся несколько экспертных исследований.

Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Также сообщалось, что некоторые из подозреваемых подавали апелляции на арест, однако суд отклонил их.