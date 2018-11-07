Стало известно о третьей девушке в деле об изнасиловании в Уфе

В деле об изнасиловании дознавательницы со стороны полицейских-начальников в Уфе фигурирует имя третьей девушки, пишут СМИ.

«Там было три женщины», – приводит «Комсомольская правда» слова Асляма Халикова, адвоката бывшего начальника Уфимского РОВД Эдуарда Матвеева, подозреваемого в изнасиловании.

Напомним, экс-начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летнего дознавателя – дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии. По информации СМИ, на вечеринке, помимо дознавательницы, присутствовала вторая женщина – ее коллега, которая поссорилась с пострадавшей и уехала до совершения преступления. Она проходит по делу свидетельницей. Теперь выяснилось, что в деле упоминается имя еще одной женщины.

По мнению адвоката, наличие третьей женщины «исключает нападение». «Надо понимать, что сексуального контакта у моего клиента с Гузель Рангуловой (имя дознавательницы изменено – прим. ВЗГЛЯД) не было. Подчеркиваю, с ЭТОЙ девушкой не было», – добавил защитник.

Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что «в мероприятии с алкоголем участвовали две дознавательницы». «Но во время пьянки Гузель и Евгения (оба имени изменены – прим. ВЗГЛЯД) поссорились. Тогда последняя позвонила подруге и попросила приехать за ней. Эта третья девушка даже не поднималась на второй этаж, где находится кабинет начальника УФМС. Она дождалась приятельницу в машине и увезла ее домой», – сообщил информатор. Он утверждает, что после этого в отношении дознавательницы были совершены насильственные действия.