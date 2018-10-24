Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

Дознавательница, заявившая об изнасиловании со стороны троих полицейских-начальников, на вечеринке поссорилась с женщиной-коллегой, сообщают СМИ.

Коллега-дознаватель, которая также сначала была на вечеринке, дала понять, что ей понравился 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района майор Павел Яромчук, сообщил источник «Комсомольской правды».

Пострадавшей девушке он тоже нравился. Подруги поссорились, чуть до драки не дошло. В итоге одна из них ушла, а другая осталась.

В пятницу Кировский суд Уфы заключил под стражу фигурантов дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Стало известно, что по результатам экспертизы, пострадавшая получила множественные повреждения тканей, в исследовании обнаружены биоматериалы Павла Яромчука.

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя – дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии.