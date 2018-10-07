Директор «ТрансАвто» отправлен под домашний арест за гибель 13 человек в ДТП

Суд поместил под домашний арест директора «ТрансАвто» - компании, которой принадлежала попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, сообщает СК России.

«Суд поместил под домашний арест директора ООО «ТрансАвто» Алексея Морозова, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью», – передает РИА «Новости» сообщение СКР.

Накануне сообщалось, что следователи задержали директора компании «ТрансАвто» по уголовному делу о ДТП в Тверской области.

В пятницу автобус ЛИАЗ столкнулся с маршруткой Ford под Тверью. Погибли 13 человек. Выяснилось, что компания–владелец маршрутного такси осуществляла незаконные пассажирские перевозки.