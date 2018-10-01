Возросло число жертв лобового столкновения двух автобусов под Тверью

Число погибших в результате лобового столкновения автобуса ЛИАЗ и рейсового маршрутного такси Ford увеличилось до 13 человек, четверо пострадали, сообщили в экстренных службах.

Следственный комитет по Тверской области сообщает, что на место инцидента «выехали следователи регионального следственного управления для установления обстоятельств ДТП», передает ТАСС.

Проверку также начала прокуратура. На место уже выехал исполняющий обязанности прокурора Калининского района Тверской области.

В ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, маршрутное такси выехало на встречную полосу. При этом все 13 погибших были пассажирами Ford, передает РИА «Новости».

Всего в маршрутке находилось 14 человек. В автобусе, с которым произошло столкновение, был только водитель.

Отмечается, что ЛИАЗ «ехал со стороны Твери»; Ford «был заказным», двигался «со стороны Ржева». В данный момент региональные власти выясняют, какому перевозчику принадлежит микроавтобус.

Напомним, в пятницу под Тверью произошло крупное ДТП; сообщалось о 12 погибших и двух пострадавших.