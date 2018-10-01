При лобовом столкновении двух автобусов под Тверью погибло 12 человек

В Тверской области в результате аварии с участием автобуса и микроавтобуса погибли 12 человек, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в Калининском районе Тверской области на дороге Тверь – Ржев неподалеку от села Некрасово, сообщает УГИБДД по Тверской области.

В результате лобового столкновения автобуса и микроавтобуса погибли 12 человек, двое пострадали, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на место происшествия «незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасателей и медиков». Для эвакуации пострадавших был направлен вертолет МИ-8.

Причины аварии выясняются.

Ранее в Московской области автобус опрокинулся после столкновения с автомобилем.