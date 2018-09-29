Автобус опрокинулся после столкновения с авто в Московской области

Утром в субботу автобус опрокинулся после столкновения с автомобилем на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье, пострадали восемь человек, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в Луховицком районе Московской области, передает ТАСС.

По предварительным данным, в автобусе находились работники магазина «Магнит», которых перевозили из Коломны в Зарайск.

Пострадали восемь человек, они госпитализированы; погибших нет.

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом; в больницы были доставлены 22 человека.