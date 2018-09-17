Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

В краевом главке МВД сообщили, что после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Кубани с рейсовым автобусом, в больницы были доставлены 22 человека.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что около 22.30 (мск воскресенья) водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением на 47 километре трассы Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская и допустил съезд в лесополосу, передает ТАСС.

После ДТП в больницы были доставлены 22 человека.

В Ленинградской центральной райбольнице уточнили, что в медучреждения Краснодарского края были доставлены два несовершеннолетних пассажира попавшего в ДТП автобуса, один из которых – подросток.

Всего в Ленинградскую ЦРБ поступили 16 человек, которые были госпитализированы в отделение хирургии. Еще шесть человек было доставлено в Павловскую ЦРБ.

Всего в автобусе, совершавшего рейс из Анапы в Ярославль, находились около 40 человек.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что автобус принадлежит ярославскому перевозчику. По факту аварии начата проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего в Ленинградском районе Краснодарского края с заказным автобусом, следовавшим из Геленджика в Ярославль, пострадали 19 человек.