В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 19 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ленинградском районе Краснодарского края с заказным автобусом, следовавшим из Геленджика в Ярославль, пострадали 19 человек, сообщили в экстренных службах региона.

По имеющейся информации, в результате ДТП никто не погиб, передает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что, по предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии 13 человек получили легкие травмы, еще шесть пострадавших – «более тяжелых».

Представитель скорой помощи сообщил, что после ДТП 13 человек доставлены в Ленинградскую райбольницу, еще шестеро – в Павловскую.

По словам источника в экстренных службах региона, водитель автобуса не справился с управлением и на перекрестке съехал в кювет.