МИД обвинил задержанных в Москве мигрантов в противопоставлении себя России

Tекст: Антон Антонов

В МИД пояснили, что проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве была проведена российскими правоохранительными органами в рамках плановых мероприятий по поддержанию безопасности. В результате проверки, проведенной 10 апреля, было установлено, что почти половина задержанных иностранцев находились в России нелегально, передает РИА «Новости».

По данным МВД России, 25 из 59 задержанных в ходе рейда мигрантов нарушили миграционное законодательство. Кроме того, некоторые из задержанных подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. «В ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, – пояснили в МИД. – По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры».

Министерство подчеркнуло, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны, а все действия правоохранительных органов соответствовали российскому законодательству.

«Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», – сказали в МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел в московском банном комплексе «Бодрость», где сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Киргизии. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве. Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

МИД Киргизии сообщил, что с гражданами страны, «пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи». Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.