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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    16 апреля 2025, 22:33 • Новости дня

    МИД обвинил задержанных в Москве мигрантов в противопоставлении себя России

    Tекст: Антон Антонов

    Рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны, сообщил МИД России.

    В МИД пояснили, что проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве была проведена российскими правоохранительными органами в рамках плановых мероприятий по поддержанию безопасности. В результате проверки, проведенной 10 апреля, было установлено, что почти половина задержанных иностранцев находились в России нелегально, передает РИА «Новости».

    По данным МВД России, 25 из 59 задержанных в ходе рейда мигрантов нарушили миграционное законодательство. Кроме того, некоторые из задержанных подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. «В ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, – пояснили в МИД. – По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры».

    Министерство подчеркнуло, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны, а все действия правоохранительных органов соответствовали российскому законодательству.

    «Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», – сказали в МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел в московском банном комплексе «Бодрость», где сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Киргизии. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

    МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве. Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    МИД Киргизии сообщил, что с гражданами страны, «пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи». Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.

    15 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство

    МВД обещало помочь обратившемуся к Путину Житникову получить гражданство России

    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Шеф-повар Максим Житников, переехавший из Германии во Владимирскую область, получит содействие МВД в оформлении российского гражданства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Волк отметила в Telegram, что сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области помогут Житникову в установленном законом порядке, чтобы тот смог стать гражданином России. Вопрос поставлен на контроль руководством главка МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, которые разделяют российские ценности. Он провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, проживающим во Владимирской области, пообещав помочь в получении российского гражданства. Сообщалось, что Житников – шеф-повар.

    Житников объяснил, что переехал из Германии «из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Его жена – гражданка России, у них двое детей, опасения за судьбу которых и привели к переезду. Сейчас Житников живет и работает во Владимирской области, но «зарегистрирован он на территории Пермского края», сообщили в МВД.

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    16 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

    ЕК утвердила список стран, выходцам из которых сложнее получить убежище в Европе

    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюза в рамках реализации Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году.

    Еврокомиссия предложила ускорить реализацию некоторых аспектов Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года, перечислив так называемые безопасные страны, чей статус будет влиять на рассмотрение заявлений об убежище в странах ЕС.

    «Комиссия предлагает создать первый список ЕС, включающий Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

    Выходцам из вышеназванных стран получение убежища в ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре, при этом запрос с большей степенью вероятности будет отклонен, пояснили в ЕК.

    «Государства – члены ЕС должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления на предоставление убежища независимо от того, является ли данное лицо гражданином безопасной страны происхождения или нет», – уточняется в заявлении.

    Со временем список из семи стран безопасного происхождения может быть расширен или пересмотрен, а страны, которые сейчас состоят в нем, могут на время лишиться своего статуса или стать исключенными из списка, если больше не соответствуют критериям.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Европейский союз пересмотрит Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    15 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    По факту убийства 15-летней дочерью отца в Москве завели уголовное дело
    По факту убийства 15-летней дочерью отца в Москве завели уголовное дело
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело возбуждено после убийства девочкой-подростком собственного отца в столице, сообщили в Следственном комитете России.

    Согласно версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своей 20-летней дочерью, он хотел оформить на нее кредит, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В этот момент его другая дочь-подросток ударила ему ножом в область шеи. Мужчина умер на месте.

    Следователи осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления.

    Отмечается, что, согласно предварительной информации, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.

    Начат допрос дочерей погибшего. Планируется установить все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему.

    Напомним, в Москве девочка-подросток убила своего отца, по данным СК, мужчина в этот момент замахивался ножом на ее сестру.

    Отмечалось, что таким образом мужчина пытался заставить дочь оформить кредит. Источники сообщали, что погибший имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.

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    14 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

    В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Наибольшее число детей мигрантов в России проживают в Московской области и Москве, где с 1 апреля действует закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком, а тестирование проводится в специально определенных организациях.

    Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

    В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в  Свердловской области 9 тыс. 600.

    Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

    С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

    В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

    В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

    Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    15 апреля 2025, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о требованиях к доходу для ипотеки в Москве в 2025 году

    Москвичам в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс рублей для ипотеки

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году москвичам необходимо зарабатывать не менее 199 тыс. рублей в месяц для получения ипотеки на среднестатистическое жилье, а жителям Петербурга – от 126 тыс. рублей.

    Как пишет РИА Недвижимость, в 2025 году для получения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье в Москве потребуется зарабатывать не менее 199 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге минимальный доход для этого составит 126 тысяч рублей. Эти данные предоставила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

    По расчетам Дыдалиной, такие суммы необходимы для ипотеки под 22% с первоначальным взносом в 20% и сроком на 30 лет. В других городах, таких как Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Екатеринбург, этот порог составляет от 75 до 105 тысяч рублей. В Новосибирске, Красноярске и Уфе доход должен быть в пределах 71-73 тысяч рублей.

    Анна Романенко из «Выберу.ру» отметила, что одной из причин отказов в ипотеке является недостаточный доход, даже если у заемщика стабильное место работы и достаточный трудовой стаж. Также банки отказывают, если совокупные ежемесячные платежи по кредитам превышают 50-80% дохода заемщиков.

    Основатель Smarent Виктор Зубик добавил, что заемщики с большим количеством кредитных карт и микрокредитами также находятся в зоне риска. Также внимание уделяется трудовой деятельности заемщика – если он работает на текущем месте менее трех-шести месяцев, вероятность отказа в ипотеке возрастает.

    Романенко подчеркнула, что ипотека становится более избирательной, уходя из зоны массового продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «Дом.РФ» в сфере жилищного строительства.

    Президент России Владимир Путин призвал активнее информировать россиян о текущей ситуации на рынке жилья, особенно в сфере ипотечного кредитования.

    Генпрокуратура России выявила случаи необоснованных взысканий с заемщиков по ипотеке после возврата заложенного жилья банку в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях и других регионах.

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    14 апреля 2025, 01:50 • Новости дня
    Газманова и движение «Родники» эвакуировали из фотостудии из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в лофте московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.

    Как пишет ТАСС, народный артист России Олег Газманов и его команда движения «Родники» были эвакуированы во время фотосессии в рамках проекта «Песни Победы. Голоса поколений» из-за произошедшего пожара. Руководитель пресс-службы артиста Анастасия Настасьина сообщила, что никто не пострадал.

    «Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта не пострадали, все успешно эвакуированы. Пожарные сработали отлично», – отметила Настасьина. Она также добавила, что после паузы фотопроект был завершен в другой студии.

    Возгорание произошло в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы. Несмотря на инцидент, команда оперативно нашла другую студию для завершения фотосессии. Настасьина подчеркнула, что переносить съемки было невозможно, поэтому все удалось завершить в резервной студии рядом с офисом движения «Родники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве появилось видео эвакуации людей из здания бывшего Электрозавода, охваченного пожаром. Сообщалось, что перед началом пожара в здании внезапно погас свет.

    Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью 200 млн рублей из-за масштабных пожаров, которые разрушают город и уже нанесли ущерб на 60 млрд долларов, вынуждая местных жителей эвакуироваться.

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    16 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Подозреваемую в убийстве отца школьницу передали родственникам в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пятнадцатилетняя девушка, подозреваемая в убийстве своего отца в Москве, передана под надзор родственников, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Подозреваемая в убийстве отца пятнадцатилетняя девушка передана под присмотр родственников. В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, подтвердились в ходе допросов и анализа показаний, передает ТАСС.

    По данному уголовному делу назначены ряд судебных экспертиз, включая посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В ходе следствия продолжается выяснение всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Контроль за ходом и результатами расследования осуществляется центральным аппаратом СК России.

    Ранее судебные приставы сообщили, что у убитого мужчины был долг по кредитам в 32 тыс. рублей.

    Сообщалось, что девочка-подросток в Москве, по предварительным данным, убила своего отца после конфликта из-за желания мужчины оформить кредит на его вторую дочь.

    В ходе конфликта мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону 20-летней дочери, попав ей по ладони. По предварительным данным, отец злоупотреблял алкоголем и был склонен к насилию над дочерьми.

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    15 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    В Москве задержали мужчину за нападение на сотрудницу метро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали мужчину, который на станции метро «Нижегородская» в Москве ударил сотрудницу службы безопасности, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Мужчина ударил кулаком в грудь сотрудницу службы безопасности метро, в ведомстве пояснили, что агрессивное поведение задержанного объясняется его личными проблемами, передает ТАСС.

    Саму пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки.

    Дело завели по статье «Побои», подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В Telegram-канале прокуратуры Москвы опубликовали видеозапись с моментом нападения.

    В феврале в Москве на Казанском вокзале полиция задержала мужчину, жестоко избившего охранника транспорта, пострадавший попал в больницу.

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    15 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ликсутов: Таксопарк на базе «Москвичей» заработает на Кубе в 2025 году

    Ликсутов сообщил о запуске таксопарка на Кубе с автомобилями «Москвич» в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Начало реализации проекта по созданию таксопарка на Кубе из автомобилей «Москвич» запланировано на текущий год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Реализация проекта таксопарка на Кубе из российских автомобилей «Москвич» стартует в этом году. Проект включает поставку 50 автомобилей, среди которых 25 автомобилей модели «Москвич 3» и 25 электромобилей «Москвич 3е», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    «В прошлом году мы подписали с кубинской стороной меморандум о намерениях по организации в республике таксопарка на базе автомобилей "Москвич". А уже в этом году готовы приступить к реализации проекта», – приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

    Кроме поставок автомобилей, будут доставлены запчасти к ним и пройдет обучение кубинских специалистов на заводе МАЗ «Москвич».

    Проект осуществляется по заданию мэра Москвы Сергея Собянина и направлен на развитие сотрудничества с дружественными странами, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе планируется открытие торгового дома для продажи автомобилей «ГАЗ», который сейчас проходит регистрацию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. А в марте на заводе EISA в Гаване собрали первый тестовый экземпляр внедорожника УАЗ «Патриот», завершив монтаж сборочной линии.

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    16 апреля 2025, 10:21 • Новости дня
    При патрулировании американо-мексиканской границы погибли два морпеха США

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время патрулирования американо-мексиканской границы в ДТП погибли два морских пехотинца США, один военный получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

    Двое американских военнослужащих погибли во вторник в результате опрокидывания автомобиля в Нью-Мексико, еще один военнослужащий США был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

    Издание отмечает, что инцидент стал первым случаем гибели военных после расширения миссии по борьбе с нелегальной миграцией президентом Дональдом Трампом на южной границе.

    «Авария произошла в 8.50 недалеко от Санта-Терезы, пограничного города к западу от Эль-Пасо», – приводит газета выдержку из сообщения военных.

    Три представителя министерства обороны добавили, что в инциденте участвовали морские пехотинцы США из Кэмп-Пендлтона в Калифорнии. Пока неясно, каким транспортным средством они управляли. Также личности погибших военнослужащих не разглашаются до тех пор, пока не будут уведомлены их семьи. Ведется расследование произошедшего.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним действиям против наркокартелей в Мексике, если сотрудничество с ними со стороны мексиканских чиновников не прекратится.

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    14 апреля 2025, 13:49 • Новости дня
    Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России

    Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четверых из задержанных в Москве граждан

    Tекст: Ирма Каплан

    Четверо из 24 задержанных в Москве граждан Киргизии будут выдворены из России по решению российского МВД, сообщили в Митруда республики.

    После массовой операции по задержанию граждан Киргизии в московском банном комплексе «Бодрость» по четырем и 24 задержанных было принято решение о выдворении из России, сообщили в Министерства труда, социального обеспечения и миграции республики.

    «В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что представительство киргизского минтруда в Москве вместе с посольством республики взяли ситуацию под контроль.

    Ранее в соцсетях распространилось видео задержания российскими правоохранительными органами нескольких десятков граждан Киргизии, которое произошло 11 апреля. Ситуация вызвала дипломатическую реакцию, российскому послу в Киргизии вручили ноту с просьбой объяснений.

    Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

    Ранее президент России Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции. Также сообщалось, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу. Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия меняет подход к миграции.

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    15 апреля 2025, 13:16 • Новости дня
    Вынесены приговоры по делу о поджоге спасательного вертолета в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в столице.

    Обвиняемые получили различные сроки лишения свободы, передает ТАСС.

    Станислав Хамидулин осужден на 17,5 года, Данила Ямсков – на 17 лет, Никита Булгаков – на 18 лет, Роман Яковец – на 17 лет и семь месяцев, а Анастасия Мочалина – на 12,5 года.

    Фигуранты дела по заданию лиц, связанных с Главным разведывательным управлением Украины, подожгли релейный шкаф на железной дороге, а затем вертолет. Их действия квалифицировали по статьям о теракте и диверсии.

    Все осужденные, кроме Мочалиной, будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима.

    Во время следствия выяснилось, что Хамидулин был завербован спецслужбами Украины и организовал группу через интернет, пообещав сообщникам деньги. Обвиняемые снимали свои действия на видео для отчета перед кураторами. Все участники группы выросли в Норильске и переехали в Москву. Мочалина остается студенткой первого курса одного из вузов.

    Напомним, прокуратура запрашивала в суде для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 19 лет.

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    15 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    СК: Убившая отца в Москве девочка защищала сестру от ножа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Девочка-подросток в столице нанесла отцу смертельное ножевое ранение в шею, когда он замахивался ножом на ее старшую сестру, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мужчина начал конфликт с 20-летней дочерью, желая оформить на нее кредит. Во время ссоры он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся на девушку, попав ей по ладони, пояснили в СК, передает ТАСС.

    В этот момент младшая сестра нанесла отцу ножевое ранение в шею.

    Следователи изъяли нож и допрашивают дочерей погибшего. Предварительно установлено, что отец злоупотреблял алкоголем и применял насилие к дочерям.

    Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что семья девочки не состояла на учете. Девочка характеризуется положительно как в образовательной организации, так и в окружении. Ярославская призвала воздержаться от скоропалительных выводов, так как все обстоятельства будут тщательно расследованы.

    Напомним, в Москве 15-летняя девочка убила отца после конфликта, связанного с его намерением оформить кредит на старшую дочь. Убитый дочерью-подростком имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.

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    16 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Финансируемые Соросом организации помешали Трампу выдворять нелегалов

    Сорос профинансировал иск, остановивший депортацию 530 тыс. мигрантов из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Организации, финансируемые Джорджем Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США по решению окружного суда, заблокировавшего инициативу администрации Дональда Трампа, пишет Breitbart News.

    Американские организации, спонсируемые Джорджем Соросом, препятствуют депортации нелегальных мигрантов из США, сообщает портал Breitbart.

    Ранее окружной суд США заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа о лишении временного правового статуса более 530 тыс. мигрантов из Латинской Америки.

    По данным источников портала, две организации – Justice Action Center и Human Rights First – получили финансирование в размере 450 тыс. и 6,2 млн долларов соответственно от структур Сороса. Они подали иск, который блокировал депортацию, инициированную Трампом, сказано в материале.

    Это, по данным портала, не первый случай вмешательства финансируемых Соросом организаций в дела нелегальных мигрантов. В прошлом месяце связанная с Соросом организация Democracy Forward частично стояла за судебным процессом, призванным помешать Трампу депортировать нелегальных членов банды из США, используя Закон об иностранных преступниках.

    Напомним, администрация президента США приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.

    В апреле New York Post сообщила, что служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала свыше 100 тыс. человек с момента инаугурации Дональда Трампа.

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