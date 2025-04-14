Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Киргизия вручила России ноту из-за задержаний в Москве
МИД Киргизии потребовал от России объяснений по задержаниям граждан в Москве
МИД Киргизии направил России ноту с требованием разъяснить обстоятельства задержания граждан республики в московском банном комплексе.
В понедельник МИД Киргизии сообщил, что российскому послу вручили ноту с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 11 апреля в московском банном комплексе «Бодрость», где сотрудники правоохранительных органов задержали несколько граждан Киргизии.
В связи с этим заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев встретился с российским послом Сергеем Вакуновым.
В пресс-службе МИД Киргизии подчеркнули, что российской стороне была вручена нота, в которой содержится просьба предоставить информацию об основаниях проведенной операции, а также о применении силовых мер. Если применение силы окажется необоснованным, киргизская сторона требует принять меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы.
Также было выражено пожелание принять действенные меры для защиты прав граждан Киргизии и недопущения подобных ситуаций в будущем, поскольку это может нанести урон киргизско-российским отношениям.