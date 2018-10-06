Директора компании-перевозчика задержали по делу о ДТП под Тверью

Следователи задержали директора компании «Трансавто» по уголовному делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, сообщили в пресс-службе СК.

Следователи задержали директора ООО «Трансавто», ответственного «за безопасность осуществления пассажирских перевозок». В данный момент «с ним проводятся следственные действия», передает ТАСС.

Напомним, в пятницу в лобовом столкновении автобуса ЛИАЗ и маршрутки Ford под Тверью погибли 13 человек. Выяснилось, что компания-владелец маршрутного такси осуществляла незаконные пассажирские перевозки.

Позже выжившая пассажирка автобуса рассказала подробности происшествия.